Giorgia Rossi, strepitoso bikini bianco per la giornalista sportiva italiana. Un costume che evidenzia le sue forme e non lascia spazio all’immaginazione.

Vacanze italiane per la bella giornalista sportiva. A differenza delle sue colleghe, per Giorgia Rossi iniziano adesso le ferie e le inaugura con questa foto scattata al Baglioni Resort Cala del Porto, il lussuoso hotel a 5 stelle ubicato in Toscana. Un momento che ritrae la Rossi in tutta la sua bellezza; un bikini bianco arricchito da dei bordi a contrasto nero che evidenziano un fisico asciutto e tonico. Lo sguardo della bella conduttrice è rivolto verso chi le scatta la foto e incanta con un sorriso spontaneo. Nonostante siano i primi giorni di settembre e alcune regioni siano state colpite dal brutto tempo o da temperature più fresche, non sembra riguardare Giorgia che si gode sotto il sole l’inizio del suo riposo. Finalmente in vacanza, scrive sul social.

LEGGI ANCHE ->Ambra Angiolini pubblicizza il libro appena uscito di Camila Filippi-FOTO

Gli impegni lavorativi della bellissima Giorgia Rossi

Giorgia Rossi vanta un curriculum degno di nota: ha mosso i suoi primi passi nel canale Roma Channel quando ancora aveva 20 anni. Successivamente ottiene un incarico importante su Sky Sport nel 2011-2012. Dopo una piccola parentesi su Rai Sport, approda a Mediaset nel 2013 con diversi programmi, sia come ospite che come inviata. Un impegno costante che le fa ottenere la conduzione di Pressing serie A, programma sul calcio in onda su Italia 1. Per ultimo, le 33enne romana ha seguito a Lisbona la finale di Champions League per Canale 5.Â

LEGGI ANCHE -> Guendalina Tavassi, in pigiama è ancora più sensuale – FOTO

Testimonial per il noto brand Yamamay, Giorgia Rossi però non vuole fare della sua bellezza una priorità , come ha dichiarato in un’intervista “Ho sempre voluto parlare di calcio”.Â

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter