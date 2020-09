Sarah Felberbaum: shorts cortissimi per Lady De Rossi, gambe da infarto – Foto

Sarah Felberbaum, shorts cortissimi per Lady De Rossi per la foto di compleanno del figlio Noah: a piedi nudi, sfoggia gambe da infarto, foto.

Sarah Felberbaum da sogno nelle foto scattate in occasione del compleanno del figlio Noah, nato, insieme alla sorella Olivia, dall’amore con Daniele De Rossi. Sorridente, con shorts cortissimi che le lasciano scoperte le gambe e a piedi nudi, l’attrice ammalia tutti con il suo sorriso e la sua totale e meravigliosa semplicità .

Naturale, in posa con il figlio in braccio, sorride all’obiettivo e lascia tutti senza parole per l’incredibile semplicità della foto e del suo aspetto che è assolutamente bellissimo. Una bellezza che conquista tutti quella di Sarah Felberbaum che, sui social, condivide spesso i momenti che trascorre con il marito e con i suoi bambini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Giulia De Lellis, gambe scoperte in “abito da sposa” a Venezia: che bellezza – Foto

Sarah Felberbaum in bikini: un tripudio di bellezza