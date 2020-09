Shaila Gatta condivide uno scatto, ricomincia Striscia la notizia

Shaila Gatta condivide uno scatto con cappellino nero e giacca blu, elegantissima per le nuove puntate di Striscia la notizia

Striscia la notizia sta per ricominciare come moltissimi programmi che hanno visto la loro programmazione spostata a causa dell’emergenza coronavirus. Adesso però che la situazione è stabile ripartiranno tutti, anche Striscia la notizia di Antonio Ricci, ovviamente dato che è uno dei programmi più seguito in Italia. Ricordiamo che durante l’estate, come avviene ogni anno ci hanno tenuto compagnia le veline, Brumotti e il Gabibbo con Paperissima Sprint. Il programma che assicura la risata, mostrando video esilaranti di cadute e animali buffi.

Nonostante il lavoro con Paperissima, Shaila su Instagram rivela che non vede l’ora di tornare sul palco di Striscia la notizia, ed intrattenere il pubblico con i balletti suoi e di Mikaela. Per la giovane infatti la danza è la sua passione fin da quando era piccola. E poter ritornare a fare il suo mestiere sul palco di Striscia la notizia dopo l’emergenza del coronavirus è un sogno.

La conduzione di Striscia la notizia non inizierà con Gerry e Michelle

Pare che Gerry e Michelle non inizieranno la nuova stagione di Striscia la notizia, nonostante siano stati loro i protagonisti quasi sempre lo scorso anno proprio a causa dell’emergenza covid. Per motivi di spostamenti infatti non è stato possibile far venire negli studi di registrazione gli altri conduttori, che solitamente sono gli storici Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Oltretutto saranno proprio questi ultimi ad aprire la stagione di Striscia la notizia. Con un pò di dissenso da parte del pubblico che era abituato a vedere Gerry e Michelle e avrebbe voluto rivederli insieme sul palco. Infondo in un momento terribile per il paese e per il mondo, a tenere compagni al pubblico c’erano proprio loro due.

Ancora non è chiaro se rivedremo la coppia Gerry Scotti e Michelle Hunziker sul palco di Striscia la notizia, per il momento sicuramente no. Ad alternare la coppia formata invece da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, potrebbero tornare Ficarra e Picone come di consueto. Un’altra coppia di conduttori molto amata dal pubblico, staremo a vedere cosa ci riserverà il programma.

