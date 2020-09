Valentina Vignali su Instagram è una vera tigre sensuale-FOTO

Valentina Vignali condivide su instagram una foto in costume da bagno e fa impazzire il web

L’influencer e cestista Valentina Vignali appare sui social sensuale e stupenda. In un costume da bagno intero che risalta il lato A prorompente, seduta in una posa regale sulle rocce delle Cave di Pomice dove si trova in vacanza. La bella influencer è infatti a Lipari in Sicilia per trascorrere le vacanza estive con alcune amiche del cuore e il fidanzato Lorenzo Orlandi, fotografo e videomaker. I due sono fidanzati dal 2018, i due sembrano molto affiatati ed innamorati condividono moltissime foto insieme in cui appaiono felici.

La Vignali per moltissimi anni è stata fidanzata con Stefano Laudoni anche lui giocatore di Basket, si erano incontrati proprio nel centro sportivo che frequentavano entrambi. La fine della loro storia era stata molto chiacchierata a causa del fatto che la Vignali ha accusato Stefano di averla tradita. In seguito lo ha accusato anche di aver cercato il trono di Uomini e Donne per fare qualche serata in discoteca e tirare su qualche soldo.

Valentina Vignali ha punito l’ex fidanzato Stefano Laudoni

La Vignali ha fatto una vera e propria campagna di boicottaggio nei confronti dell’ex fidanzato tanto che è riuscita a punirlo, infatti il giovane ha perso il trono e non ha mai partecipato al programma. Lei stessa quando è stata nella casa del Grande Fratello l’anno scorso, aveva confidato ad altre concorrenti che era stata lei che aveva fatto perdere il trono all’ex fidanzato, proprio mettendo in giro voci negative sul suo conto. Sicuramente Valentina si è vendicata del tradimento di Stefano. La giovane cestista ha dimostrato di avere un carattere molto forte e combattivo, di certo nessuno vorrebbe averla come nemica.

Il suo carattere combattivo però deriva forse anche dalla malattia che l’ha colpita nel 2013, un cancro maligno alla tiroide. Dopo l’operazione è stata bene e ad oggi anche ma ogni 8 mesi deve sottoporsi a controlli specifici per evitare una ricaduta. Lo spirito combattivo e il carattere forte derivano anche da questo dolore.

