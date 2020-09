Virus nel cibo, ritirato dal mercato noto prodotto congelato

Virus nel cibo, appresa la notizia si procede a ritirare dal mercato europeo tutte le forniture del famoso prodotto congelato.

Una scoperta shock quella proveniente dal Rasff, il sistema di allerta europeo che ha diffuso la notizia della presenza di cibo contaminato presso tutte le più grande catene di supermercati. L’agenzia deputata infatti al controllo della qualità, ha riscontrato delle irregolarità su un cibo congelato molto famoso. Più precisamente, l’alimento in questione sarebbe viziato da Norovirus – definito anche virus del vomito invernale. Non è letale, ma tra i sintomi del virus rientrano nausea, vomito – soprattutto nei casi in cui la gastroenterite colpisca i bambini – diarrea acquosa, crampi addominali. In qualche caso più grave si manifesta anche una leggera febbre.

Indicazioni sul cibo contaminato dal virus

Hanno fatto subito sapere che il cibo in questione è di produzione tedesca e viene consumato anche in Italia. Secondo quanto riportato dal sistema Rasff dello scorso 01 settembre, sarebbero dei frutti rossi congelati. Un’elevata contaminazione che ha reso necessario il repentino intervento per la sottrazione di tutte le scorte di questo prodotto dai supermercati.

Il Norovirus è tra le principali cause di infezioni gastroenteriche in Europa. Purtroppo entrare in contatto con questo virus è davvero semplice: basta ingerire gli alimenti contaminati. Le conseguenze non sono gravi o letali ma porta comunque dei malesseri che in base al soggetto si protraggono per alcuni giorni.

Un virus resistente ad elevata trasmissibilità che sopravvive all’ambiente esterno, ecco perché non si riesce a debellarlo una volta per tutte.

