Annalisa sensuale in spiaggia, total black trasparente: bellissima – FOTO

Un meraviglioso scatto di Annalisa annuncia l’arrivo di un nuovo singolo. La cantante è bellissima, catturata con lo sguardo pensoso e un look sensuale.

Tra gli ex “amiciani” di maggior successo, Annalisa è sicuramente una delle più note. La visibilità raggiunta grazie alla partecipazione del programma di Maria De Filippi (che le valse il secondo posto) è stata solo il trampolino di lancio di una fiorente carriera. Tormentoni estivi, ma anche singoli più impegnati, canzoni di successo, esibizioni a Sanremo. Nel 2015, sul palco dell’Ariston, la cantante porta Una finestra tra le stelle, canzone che sarà scelta da Samantha Cristoforetti come “sottofondo” del suo viaggio spaziale. Nell’edizione di quest’anno, Annalisa è tornata come ospite al fianco di Achille Lauro, con il quale ha realizzato una superba cover di Gli uomini non cambiano di Mia Martini. Insomma, una carriera davvero brillante.

Adesso la cantante annuncia un nuovo singolo e lo fa con una foto bellissima che la ritrae sensuale e pensosa sulla spiaggia. Clicca su “successivo” per vederla!

Annalisa, look total black e sguardo pensoso