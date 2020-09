Francesca Michielin ha deliziato i suoi fan pubblicando sui social network uno scatto mostruoso: la cantante indossa un top cortissimo.

Francesca Michielin è una cantante italiana molto apprezzata e seguita dal pubblico. La classe 1995 raggiunse la popolarità nel 2011 vincendo la quinta edizione del noto talent show ‘X Factor’. La nativa di Bassano del Grappa si è già tolta diverse soddisfazioni, vincendo un Premio Videoclip Italiano, tre Wind Music Awards e un Premio Lunezia. Come se non bastasse, Francesca è arrivata seconda al Festival di Sanremo del 2016. La 25enne ha un grosso seguito anche sui social: il suo account vanta 656mila follower. La cantante, poco fa, ha messo in rete uno scatto bellissimo lasciando a bocca aperta i fan.

Lo splendido scatto di Francesca Michielin: il top è cortissimo