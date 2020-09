Informazione sul web, cresce ancora web365 : i dati di luglio

PrimaOnline ha diffuso i dati relativi al traffico utenti dei siti web nel mese di luglio: continua la crescita del network Web365.

La società di ricerche Comscore ha pubblicato su Primaonline il quadro del traffico relativo ai siti di informazione in merito al mese di luglio. Stando all’analisi, l’audience di Internet è aumentata del 3% rispetto al mese di giugno e del 5% rispetto a luglio 2019. Gli aumenti più significativi si sono registrati per i siti di finanza e di sport: luglio, infatti, è stato il mese in cui sono ripartiti i campionati del mondo di F1 e di MotoGp. Come se non bastasse, rispetto agli altri anni i campionati calcistici e la Champions League sono stati disputati nei mesi estivi a causa della pandemia di coronavirus. Continua la crescita del network Web365, che ha chiuso il mese di luglio con oltre 18,2 milioni di utenti unici.

Informazione sul web, il report di Comscore sul traffico dei siti a luglio: cresce ancora il network Web365

Secondo l’analisi, per quanto concerne l’informazione l’aumento rispetto a giugno è del 2% ma il tempo speso sui siti di news è in calo rispetto ad un anno fa ( -4%). Nella classifica dei 100 network e siti, Web365 compie un altro balzo in avanti issandosi al 7 posto. Nel mese di giugno, tale network si era classificato all’ottavo posto. Ottimo risultato per Citynews, che riconquista il primato con Ciaopeople e ADV Network a completare il ‘podio’.

Web365 contiene tantissimi siti quali Amoreaquattrozampe.it; AsRomalive.it; Automotorinews.it; Bloglive.it; Calciomercato.it; Calciomercatonews.it; Calciomercatoweb.it; Checucino.it; Chedonna.it; Chenews.it; Direttagoal.it; inews.it; Interlive.it; Juvelive.it; Lalucedimaria.it; Leggilo.org; Livescore24.it; Meteoweek.com; Milanlive.it; Napolicalciolive.it; Newsnotizie.it; Ricettasprint.it; Serieanews.com; Seriebnews.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Universomamma.it; Viagginews.com e Youmovies.it.

