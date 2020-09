Milano è la candidata per l’Italia a sede del Tribunale dei brevetti Ue e Torino a sede principale per l’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (I3A). Le due città saranno al centro dell’innovazione in Italia.

Milano e Torino sono designate a diventare sempre di più città cruciali per l’innovazione del nostro paese.

La prima è candidata a sede del Tribunale dei brevetti Ue e Torino a sede principale per l’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (I3A).

In lizza anche Parigi dove ha la sua sede centrale il Tub (tribunale unificato dei brevetti), Monaco e una città della Spagna.

Lo ha annunciato la Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla nota di palazzo Chigi emerge chiaramente un obiettivo di più ampio respiro: «L’obiettivo è creare una sinergia tra le due città e il Governo e allo stesso tempo consolidare l’asse nord-ovest del Paese: una strategia che renderebbe ancor più forti Milano e Torino e, con esse, l’Italia».

La nota spiega le scelte più nel dettaglio: «La scelta di Milano quale candidata per la terza sede centrale del Tribunale unificato dei Brevetti è una decisione strategica, in direzione di un ulteriore contributo italiano allo sviluppo e alla crescita dell’Unione europea. Sarebbe al fianco di Parigi e Monaco nel compito di registrare le nuove scoperte e soluzioni ideate nel campo delle scienze umane e del farmaceutico».

Le parole di Beppe Sala e di Ivan Scalfarotto sulla candidatura di Milano

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva spiegato sul tema poco prima: «siamo prontissimi, io ci tengo molto e ci credo a questa opportunità, lo sto dicendo con chiarezza al governo, sentirò anche la presidenza del Consiglio a breve».

Anche Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli Esteri di Italia Viva si è detto «Molto soddisfatto per la decisione presa ieri in Consiglio dei Ministri di proporre l’assegnazione delle competenze della divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti, originariamente destinata a Londra, a Milano».

