Naike Rivelli esplosiva in perizoma e senza reggiseno, fan allibiti-FOTO

Naike Rivelli condivide sul suo profilo Instagram la solita foto con il lato B in vista ed è delirio sul web

Da diversi giorni la figlia di Ornella Muti condivide foto di se stessa dando il lato B alla fotocamera. Sotto a ogni foto scrive la stessa didascalia, condannando tutti i personaggi famosi che non hanno esitato a divertirsi questa estate non curanti della pandemia. Il fatto che più infastidisce la Rivelli è l’ipocrisia di questi personaggi che predicano bene ma razzolano male, infatti durante il lockdown erano i primi a inviare messaggi ai giovani stimolandoli a rimanere a casa per non aumentare i contagi. Ed ora sono i primi ad uscire e a dare il cattivo esempio.

Certo c’è un fondo di verità in ciò che dice la Rivelli, ma la colpa non è da attribuire a chi fa le proprio scelte mettendo a rischio la propria salute e quella dei propri cari. Il fatto è che se le discoteche sono aperte e i locali anche e c’è la possibilità di frequentarli è normale che le persone li frequentino. Se le discoteche fossero rimase chiuse non si sarebbe posto il problema, ma forse ci sarebbero state altre questioni. Non si possono controllare milioni di persone, bisogna affidarsi al buon senso di queste sperando in bene.

Il messaggio che vuole dare la Rivelli con la nudità

Esporre i propri pensieri attraverso immagini di nudità è una tecnica che la Rivelli usa da moltissimo tempo. Attraverso lo yoga nudo che pratica da tempo, ha imparato ad usare il suo corpo per esprimere concetti e pensieri. In questo caso il mostrare il fondoschiena serve per porre un’attenzione a una questione importante, quella dell’emergenza coronavirus. Infatti questo metodo sembra avere presa sulle persone, che commentano con approvazione le parole della figlia di Ornella Muti.

A mali estremi, estremi rimedi si potrebbe dire così in questo caso. Sollevare e portare l’attenzione su un problema, attirando gli utenti con foto che sembrano voler mandare messaggi completamente diversi.

