Silvia Toffanin dovrà condividere il trono, arriva un’altra signora Berlusconi

Silvia Toffanin avrà una nuova cognata pronta a contendersi casa Berlusconi

La presentatrice di Verissimo non sarà più l’unica nuora di Berlusconi. Il figlio Luigi Berlusconi ha annunciato le nozze con la fidanzata storica, Federica Fumagalli. I due sono una coppia da 8 anni. Luigi è il figlio meno famoso della famiglia, infatti i fratelli Pier Silvio, Barbara, Marina ed Eleonora sono abituati ad essere molto più sotto i riflettori. E tutti e 4 sono già avviati nelle aziende di famiglie, mentre Luigi è ancora in fase di rodaggio.

Luigi è anche il più piccolo della famiglia quindi è giusto che arrivi piano piano alla meta. Anche la sua giovane futura consorte è molto giovane, ha 30 anni ed è già un’imprenditrice. La giovane ha studiato alla facoltosa università Bocconi di Milano. Inoltre ha fondato un’agenzia di comunicazione sua, pertanto ha doti notevoli la ragazza sicuramente apprezzate dalla famiglia Berlusconi. Ha dunque tutte le carte in regola per poter entrare a far parte di una delle famiglie più potenti del paese. I due convivono da due anni a Milano, ma una volta sposati andranno a vivere in una villa al centro di Milano.

Silvia vede la Fumagalli ottenere il matrimonio che lei non ha mai avuto

Luigi Berlusconi non ha tentennato affatto è deciso e sa cosa vuole, sposerà la sua fidanzata all’età di 31 anni. Il fratello maggiore Pier Silvio d’altra parte è legato a Silvia Toffanin dal 2002 e hanno due figli in comune, ma di matrimonio non si è mai sentito parlare. Chissà quale sarà il motivo per cui Pier Silvio non vuole sposare la bella Silvia. Certo è strano dopo due figli e una relazione consolidata che va avanti da moltissimi anni, di cosa ha paura. Forse i divorzi e le molte storie del padre hanno inciso sulla sua volontà di non sposarsi.

In ogni caso Silvia non sarà più l’unica donna esterna di casa Berlusconi e molte attenzioni andranno alla nuova coppia. Si vedrà se le due nuove cognate andranno d’accordo o si contenderanno il trono. Intanto attendiamo le nozze.

