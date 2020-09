Cecilia Rodriguez, FOTO montaggio epico nel cuore di Venezia: che bellezza

La sorella di Belen, Cecilia Rodriguez sfila in eleganza ed eccentricità sulla barca a motore, nella laguna veneziana. Bellezza incontaminata a cielo aperto

Non si respira aria di “bontà” sentimentale dalle parti delle due sorelle Rodriguez. Belen ha preferito incanalarsi a pieno ritmo nel ruolo di mamma. Di tanto in tanto spicca sovente in un primo piano dei suoi, da far “ammattire” il pubblico.

Stesso discorso per Cecilia Rodriguez, che ha disertato qualsiasi incontro di riappacificazione con Ignazio Moser e ha provveduto a mettere lo zampino del suo glorioso fascino nelle faccende professionali.

Tra un sorso di vino e l’altro lo “spilungone” del trentino sta trascorrendo nel milgiore dei modi la “fetta” di libertà del post Cecilia. Nessun ritorno di fiamma dunque per la showgirl argentina e il suo ex fidanzato che secondo quanto riportato da Leggo sembra sia in dolce compagnia degli amici di vecchia data e con i suoi “adorati” calici di vino.

Cecilia Rodriguez invece ha preferito accrescere la sua notorietà puntando sul lavoro, in modo particolare nel settore della moda.

Cecilia Rodriguez, eleganza sopraffina nella laguna veneta