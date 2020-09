Cecilia Rodriguez, lo stacco di gambe da fare invidia a Belen – FOTO

Cecilia Rodriguez delizia il suo pubblico con un vestito da sogno, sfoggiato sul red carpet di Venezia. Lo spacco vertiginoso e fa sognare.

Difficile non conoscere Cecilia Rodriguez, la “sorellina” di Belen che ha destato tanto scalpore in una delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip. La sua relazione con Ignazio Moser è stata una delle più chiacchierate degli scorsi anni. La Rodriguez entrò nella casa professando immenso amore verso l’allora fidanzato Francesco Monte e ne uscì al fianco di Moser. Una storia piuttosto felice la loro, che tuttavia è giunta al capolinea alcuni mesi fa. Non sappiamo se la Rodriguez abbia accusato il colpo, ciò che è certo è che alla Mostra del Cinema di Venezia è apparsa più esplosiva che mai. Il suo vestito argentato dallo spacco vertiginoso ha incantato i fan.

Cecilia Rodriguez, uno spacco vertiginoso