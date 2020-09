Francesco Totti e la dedica dolcissima alla sua Ilary: “Io e te”

Francesco Totti non finisce mai di professare il suo amore alla moglie Ilary, l’ex capitano le fa una dedica speciale

Visualizza questo post su Instagram Io e te….❤️❤️ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 4 Set 2020 alle ore 11:26 PDT

Una foto romantica di Francesco Totti e Ilary Blasi, semplicemente perfetta. Una foto che sa di fine estate ma anche dell’inizio di un nuovo anno. Il tramonto sul mare dietro e in primo piano loro due, Francesco ed Ilary belli come non mai e sorridenti, innamorati come fosse stato ieri il loro primo incontro. Lei sfoggia un addominale invidiabile, perfetto e scolpito e lui in total white è magnifico. Uno sguardo d’amore e d’intesa che viaggia nella stessa direzione.

Lui condivide la foto su Instagram e fa una dedica alla bellissima moglie, scrive: “Io e te”. Il post fa impazzire di gioia tutti i fan e anche i colleghi calciatori di Totti, che commentano con cuori e dicono “Siete Stupendi” o “Vi amiamo”. La coppia è senza ombra di dubbio una delle più amate dal pubblico, la loro storia è solida e duratura da anni. Insieme hanno 3 bellissimi figli, Christian, Chanel e la piccola di casa Isabel.

L’ira di Francesco Totti per la foto della figlia sui giornali

Visualizza questo post su Instagram Una giornata in montagna 🔝🔝🔝💪💪 Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 3 Lug 2020 alle ore 7:50 PDT

Se nella foto di prima i due genitori sembrano tranquilli e rilassati, nei giorni scorsi sono stati tutt’altro che tranquilli. Il giornale Gente infatti ha messo in copertina Totti mentre gioca in mare con la figlia 13enne Chanel che si trova alle spalle della telecamera. Ilary Blasi ha immediatamente fatto una storia Instargam inorridita dal poco tatto della direttrice del giornale Monica Mosca, che avuto nel mettere il lato B di sua figlia minorenne in copertina.

Visualizza questo post su Instagram Diventi sempre più bella…ogni anno che passa!!! Buon compleanno amore mio❤️❤️ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 12 Mag 2020 alle ore 11:54 PDT

La Blasi ha sollevato un problema molto importante che purtroppo riguarda proprio le adolescenti, ossia la sessualizzazione e mercificazione del loro corpo. Anche Francesco Totti si è indignato molto e aveva intenzione di andare per vie legali contro il giornale. La direttrice si è poi scusata per questo inconveniente, spiegando che non era certo il messaggio che volevano passare.

