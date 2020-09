Regina Elisabetta, mistero a Buckingham Place: la stanza segreta del monarca. Nessuno ci entra e mai nessuno è entrato, l’arredamento non viene mai cambiato

La Regina Elisabetta vive all’interno di Buckingham Palace, insieme alla Famiglia Reale. Come ben sappiamo tutti è una casa molto grande, che contiene 775 stanze, tra cui 92 uffici, 52 camere da letto e 188 per il personale e 78 bagni. All’interno si può trovare anche un ufficio postale, lo studio di un medico, una sala di rappresentanza e ovviamente saloni dove organizzare i balli e le cene di stato. L’unica stanza dove nessuno può entrare, è la 1844.

Regina Elisabetta e il mistero della stanza segreta in cui nessuno può entrare

La stanza 1844 non può essere visitata dal pubblico e nemmeno dai membri della Famiglia Reale. Sono trascorsi quasi 200 anni da quando è stata inaugurata e l’arredamento non è mai stato spostato e non è mai cambiato, è una stanza rimasta chiusa. Dicono che sia quella in cui di solito la Regina registra i messaggi alla nazione. Ma perché nessuno può entrarci? Cosa nasconde? Nel corso degli anni ci sono state diverse teorie ma nessuna di questa è stata confermata: d’altronde, non abbiamo nessun collegamento diretto col palazzo, per cui tante cose non possiamo di certo saperle.

