Avete mai visto la figlia di Amadeus? Ha 23 anni ed è bellissima

Amadeus, il noto conduttore televisivo, oltre Josè Alberto ha un’altra figlia. Si chiama Alice, ha 23 anni ed è bellissima. La conoscete?

Amadeus è uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo. Ogni suo programma è un successo: non a caso ha condotto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, facendo il record di ascolti. Addirittura si vocifera che sarà ancora lui a condurre il prossimo Festival.

Eppure, Amadeus ha dovuto fare una lunga gavetta prima di diventare il noto presentatore che tutti conosciamo. Quando era ancora una ragazzo, è stato per diversi anni showman e disc jokey, lavorando in diversi villaggi turistici.

Da allora ne è passata di acqua sotto ai ponti! Oggi Amadeus, oltre ad essere un volto noto della tv, è anche un padre e un marito amorevole. Eppure tutti non sanno che, oltre a Josè Alberto, il figlio avuto dall’attuale compagna Giovanna Civitillo, Amadeus ha un’altra figlia.

Leggi anche –> Romina Power Instagram | ancora sulle tracce della figlia Ylenia Carrisi

Alice Sebastiani, la figlia di Amadeus: incantevole

Si chiama Alice, ha 23 anni ed è bellissima. Suo papà, pur essendo molto attivo sui social, è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata e il suo passato.

La primogenita Alice è nata nel 1997, dal primo matrimonio del presentatore con Marisa Di Martino. I due sono convolati a nozze nel 1993 per poi lasciarsi nel 2007, quando Alice era ancora una bambina. Eppure Amadeus ha sempre amato sua figlia ed è stato un padre molto presente.

Leggi anche –> Lady Diana e il flirt con Tom Cruise: la scenata di gelosia di Nicole Kidman

Bella come il sole, Alice è cresciuta con un sogno nel cassetto: affermarsi nel mondo della moda. Per questo lo scorso giugno si è laureata in Fashion business all’Istituto Marangoni di Milano: alla cerimonia era presente anche Giovanna, con cui Alice ha un ottimo rapporto.

Anche Josè Alberto adora la sua sorellona: i due passano molto tempo insieme.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, curiosità, cronaca, televisione, spettacolo e tanto altro, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter