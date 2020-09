Kate Middleton, il futuro di Archie dipende da lei: bomba a palazzo. Anche quando il bambino da grande vorrà sposarsi, dovrà chiedere il permesso alla zia Kate

La linea di successione non è cambiata solo per la Megxit, anzi. Secondo le leggi di corte, Archie quando e se vorrà sposarsi, dovrà chiedere il permesso a Kate Middleton. Dal momento in cui Harry e Meghan Markle hanno deciso di prendere le distanze dalla famiglia, sapevano che le cose non sarebbero cambiate. La libertà che Meghan avrebbe voluto per lei e suo figlio, dipende da Kate.

Kate Middleton avrà a che fare con il futuro del piccolo Archie: la Megxit non ha cambiato nulla

Le prime sei persone in linea di successione al trono, quando si sposeranno dovranno chiedere il permesso al sovrano in carica. Certo, per ora c’è ancora la Regina Elisabetta, ma teoricamente tra un po’ di anni dovrebbe esserci Kate al suo posto. Il Principe Carlo tra un paio di anni dovrebbe diventare Re, quindi Archie salirebbe in automatico al sesto posto e quando William e Kate saranno sovrani, arriverà addirittura al quinto posto. La loro libertà, però, non sarà una libertà totale: Archie sarà un cittadino canadese ma sarà comunque legato alla corona e a zia Kate.

Dunque, tutto il futuro del piccolo potrebbe dipendere dalla zia. Non ci resta che aspettare per vedere cosa succederà nel nostro prossimo futuro.