Una donna di 74 anni è morta, mentre la figlia è rimasta ferita, in un incidente consumatosi questa mattina sulla statale 131 Dcn a Nuoro.

In un drammatico incidente stradale sulle strade in provincia di Nuoro, una donna di 74 anni ha perso la vita. È accaduto, intorno alle 10 di questa mattina, all’interno della galleria di Pratosardo, lungo la statale 131 Dcn. Stando ad una prima ricostruzione, un’auto sulla quale viaggiava una famiglia, la vittima ed i due figli, avrebbe impattato contro un camion e si sarebbe ribaltata finendo nella corsia opposta. In pochi minuti, sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per la 74enne. La figlia, una donna di 43 anni, è stata trasportata in ospedale, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni. Illeso l’altro fratello che si trovava al volante del veicolo.

Nuoro, drammatico incidente sulla statale 131 Dcn: muore una donna, gravemente ferita la figlia

Un morto ed un ferito grave, questo il tragico bilancio dell’incidente consumatosi questa mattina, lunedì 7 settembre, lungo la statale 131 Dcn all’interno della galleria di Pratosardo, località alle porte di Nuoro. A perdere la vita Marcella Sotgiu, 74enne di Perfugas, ma Tempio che si trovava in auto con i due figli, un uomo di 46 anni e la sorella 43enne. Stando alle prime informazioni, riportate dalla redazione de La Nuova Sardegna, nel corso di un sorpasso, l’autovettura, una Mercedes, avrebbe impattato contro un camion e si sarebbe ribaltata finendo nella corsia opposta.

Sul luogo dell’incidente è arrivato il personale medico del 118 che non ha potuto far nulla per la 74enne, deceduta per le ferite riportate. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita anche la figlia della vittima, trasportata dallo staff sanitario in ospedale, dove le sarebbe stato riscontrato un trauma cranico. Illeso, invece, riferisce La Nuova Sardegna, il fratello che si trovava alla guida della Mercedes.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica del drammatico incidente, di cui non sono ancora chiare le cause. Le forze dell’ordine, per permettere le operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi, hanno provveduto anche a chiudere il tratto della statale teatro dell’incidente, dal bivio di Lula sino a Nuoro in direzione Ottana.

Quello di questa mattina è il secondo incidente che si registra nel nuorese a poche ore di distanza. Nella serata di ieri, nei pressi di Lula, un giovane allevatore di 35 anni ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava si è ribaltata.