Tremende immagini incidente Mirano. Nelle prime ore di sabato 5 settembre in provincia di Venezia un ragazzo ha perso la vita in circostanze tragiche.

Un tremendo incidente avvenuto a Mirano, in provincia di Venezia, è costato la vita ad un giovane di soli 23 anni. La vittima si chiamava Lorenzo Niero e lavorava in un centro estetico in qualità di massaggiatore.

Nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre Lorenzo è finito con lo schiantarsi a bordo della sua vettura, una Oper Agila, colpendo una abitazione dopo che l’utilitaria si è impennata a causa dell’effetto trampolo giocato da un terrapieno. L’incidente di Mirano è accaduto intorno alle ore 03:15 del mattino. Il giovane a bordo, che viaggiava da solo, è rimasto incastrato tra le lamiere e l’abitacolo si è schiacciato per via dell’impatto.

Incidente Mirano, scena terrificante quella a cui hanno assistito i soccorritori

Tremenda la scena che si è parata agli occhi dei soccorritori, con la macchina a ruote all’aria e Lorenzo purtroppo già morto all’interno. Sul luogo dove è accaduta questa tragedia sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale sanitario del Suem 118. I militari hanno svolto i rilievi del caso iniziando anche a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ci sono volute quasi tre ore per rimuovere la carcassa dell’auto, estrarre il corpo del 23enne dal suo interno e ripulire tutta la scena dai detriti e dai rottami causati da questo tremendo incidente.

di Salvatore Lavino