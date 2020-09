Incidente in moto con il padre: giovane studentessa perde la vita

Una studentessa universitaria di 20 anni è morta nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 90 a Castelsardo, in provincia di Sassari.

In un drammatico incidente stradale, una ragazza di soli 20 anni ha perso la vita. È accaduto nella serata di ieri lungo la provinciale 90 a scorrimento veloce Castelsardo-Santa Teresa Gallura, nel territorio di Lu Bagnu, frazione del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari. Stando ad una prima ricostruzione, la giovane vittima si trovava a bordo della moto guidata dal padre che ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. La 20enne è stata sbalzata dalla due ruote ed è caduta sull’asfalto. A nulla sono valsi i soccorsi del 118 che, giunti, sul posto hanno potuto solo constatare il decesso della ragazza. Il padre è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato ferite non gravi.

Sassari, incidente in moto con il padre: muore studentessa di 20 anni

Una ragazza di soli 20 anni è morta nella serata di ieri in un drammatico incidente stradale, avvenuto sulla provinciale 90 che collega Castelsardo a Santa Teresa Gallura. La vittima è Beatrice Palitta, studentessa universitaria di Sassari. Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione de L’Unione Sarda, la giovane viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata, una Honda Cbr 1000 guidata da suo padre. L’uomo, all’altezza di Lu Bagnu, frazione di Castelsardo (Sassari), ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver toccato un cordolo, è finito fuori strada ed i due sono caduti rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto, in pochi minuti, è arrivato il personale medico del 118 che, purtroppo, non ha potuto far nulla per Beatrice. I medici hanno potuto solo constatare il decesso della giovane, deceduta per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Il genitore della vittima, come riferisce L’Unione Sarda, è stato trasportato in ospedale, dove gli sono state riscontrate ferite non gravi.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno rimesso in sicurezza il tratto stradale teatro del sinistro, ed i carabinieri della Compagnia di Valledoria. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno causato l’impatto con il cordolo.

