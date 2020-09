Mangiare la mela per abbassare il colesterolo: un trucco che funziona. Mangiarla in questo modo aiuta la nostra salute

Mangiare la mela fa abbassare il colesterolo? Oggi vi riveliamo un segreto: basta mangiarla in modo diverso per far sì che funzioni. Esiste una tattica vera e propria, una ricetta semplice e veloce che può aiutare in modo significativo la nostra salute.

Come mangiare la mela per abbassare il colesterolo: vi sveliamo il segreto

Prendiamo delle mele, lasciamo la buccia ma togliamo il torsolo. Poi le mettiamo in una pirofila con succo di limone, acqua, cannella e zenzero. Proseguiamo cuocendo in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Infine facciamo raffreddare e li degustiamo come se fosse un dolce. Non si tratta di una mela cotta perché manca lo zucchero. La mela e le spezie aggrediscono i grassi, legandosi a loro e smaltendoli. Secondo gli studi medici, la mela assunta in questo modo abbassa del 20% il livello del colesterolo. Prevenire l’arrivo del colesterolo significa pure prevenire le malattie cardiovascolari, sono consigliati anche alimenti come: farro, cereali integrali, legumi e avena.

Sono gli alimenti che, senza l’aggiunta di medicine, concorrono alla lotta naturale per colesterolo cattivo. Bisogna stare attenti al burro e strutto che sono letteralmente i due alimenti principali nell’innalzamento dei valori. La nostra alimentazione è fondamentale per la salute: bisogna stare attenti ad ogni cosa che mangiamo. D’altronde, come si suol dire, “siamo quello che mangiamo”. Mai come in questo caso potrebbe essere più vero.