Covid 19, Conte firma il dpcm fino al 7 ottobre: “ le nuove misure “

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo decreto sul Covid 19 valido fino al 7 ottobre: “Ecco le nuove misure”.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm che proroga fino al 7 ottobre le misure precauzionali adottare per contenere il numero dei contagi da Covid 19. Una firma arrivata dopo l’incremento del numero che, con le vacanze estive, è tornato a salire, portando il bollettino giornaliero a registrare più di mille contagiati al giorno.

Cosa prevede, dunque, il Dpcm valido fino al 7 ottobre 2020? Le novità, rispetto ai precedenti decreti firmati sul medesimo tema, come fa sapere Tgcom 24, sono davvero poche. Andiamo a scoprirle insieme.

Covid 19, le novità del nuovo decreto firmato da Conte valido fino al 7 ottobre

Una delle più importante novità del Dpcm che proroga fino al 7 ottobre le misure precauzionali contro il coronavirus riguarda la possibilità di far ricongiungere le coppie internazionali. Chi arriva da Paesi finora “off limits” dovrà presentare un’autocertificazione che attesti che andrà a vivere con una persona residente nel nostro Paese con cui si ha “una stabile relazione affettiva”.

Gli stati considerati off limits sono: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia, Colombia. Chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna deve fare obbligatoriamente il tampone mentre chi arriva da Romania e Bulgaria deve osservare un periodo di quarantena obbligatoria.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le discoteche e gli stadi. Le discoteche, chiuse dopo Ferragosto con l’impennata dei casa che è stata registrata durante le vacanze estive restano chiuse così come gli stadi. Il campionato di calcio di serie A che ripartirà il 20 settembre, dunque, non avrà il pubblico presente allo stadio.

Resta fermo l’obbligo d’indossare la mascherina quando non è possibile osservare il distanziamento sociale.

