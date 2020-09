Allerta alimentare, plastica nel prodotto: nota marca ritirata dal mercato

I supermercati Bennet lanciano all’allerta alimentare: ritiro di tavolette di cioccolato per la presenza di pezzettini di plastica: tutti i dettagli

Ancora allerta alimentare per la presenza di plastica nei prodotti. Si tratta delle tavolette di cioccolato che nei giorni scorsi sono state già ritirate dalla Conad. Ora anche la catena di supermercati a marchio Bennet fa lo stesso e lancia un provvedimento di ritiro alimentare.

La disposizione riguarda le tavolette di cioccolata Ovomaltine, quelle che si trovano sugli scaffali in pezzi da 100 grammi ciascuno per via della presenza di pezzetti di plastica al suo interno. In particolare ad essere stati ritirati sono due lotti distinti: 1328913 A e 1328913 B con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissata per entrambi all’08 maggio 2021.

Le tavolette di cioccolato sono prodotte dall’azienda Wander Ag all’interno dello stabilimento di Fabrikstrasse, in Svizzera per poi essere distribuite in vari punti vendita tra i quali anche quelli Bennet che hanno base a Como e dintorni.

LEGGI ANCHE –> Cibo contaminato allarme: immediato ritiro dai supermercati

Allerta alimentare, cosa devono fare i consumatori

L’azienda oltre all’ordine di ritiro ha emanato anche delle linee guida per dare delle indicazioni ai consumatori su come comportarsi.

Tutti i cittadini che hanno già acquistato le tavolette di cioccolato sottoposte a richiama alimentare le devono restituire nei punti vendita Bennet. A loro sarà destinato un rimborso oppure avranno la possibilità di sostituire il prodotto.

LEGGI ANCHE –> Allerta alimentare : rischio salmonella. Il ministro lo ritira dal mercato

Per richiedere ulteriori informazioni si può contattare il numero di assistenza telefonica clienti: 0471-344306 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.