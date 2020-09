Incendio riduce la loro casa in macerie, poi il colpo di scena più inatteso

Jason e Chloe Caroll sono increduli di fronte al colpo di scena tra le macerie della loro casa, del tutto distrutta da un terribile incendio

Jason e Chloe Caroll sono dovuti scappare di casa a Vacaville, a nord est di San Francisco, a causa di un incendio divorando la loro abitazione. Così lei descrive quegli attimi terribili ai microfoni di KCRA News. “Le fiamme erano più alte degli alberi, sembrava un tornado“. La coppia è riuscita a fuggire con i loro figli, ma non è stata in grado a portar via alcunché dal loro immobile che intanto veniva ridotta in cenere dalla violenza delle fiamme.

L’abitazione, di proprietà della famiglia di lei da 35 anni, è finita completamente devastata. “Ho perso le foto dei miei figli, i ricordi della loro nascita“, ha dichiarato osservando la sua casa ormai del tutto carbonizzata. È stato a quel punto che è accaduto il colpo di scena.

Incendio distrugge interamente la loro casa, ma riescono a ritrovare le fedi nuziali