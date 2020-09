Aria di regime in Ungheria, Orban vuole il controllo delle università di teatro e cinema

Migliaia di cittadini hanno manifestato domenica per difendere l’istituzione minacciata. Orban vuole il controllo delle università di teatro e cinema

Sono stati migliaia gli ungheresi che cantavano lo slogan – Paese libero, università libera – per le strade di Budapest, domenica 6 settembre. Una nuova mobilitazione contro un progetto da porre sotto la supervisione di un’istituzione indipendente da parte del governo di Viktor Orban. In un paese in cui la libertà accademica è già in pericolo, è ora l’Università di Arte Drammatica e Cinematografica, un prestigioso faro del teatro e del cinema magiaro, fondata nel 1865, a essere minacciata. La crisi, in fermento da diverse settimane, è venuta alla luce lunedì 31 agosto, alla vigilia dell’entrata in vigore di una riforma voluta dal governo. Questa prevedeva il trasferimento della gestione dell’università a una fondazione presieduta da un sostenitore del signor Orban, Attila Vidnyanszky.

Leggi anche > Uccisa a botte, ancora violenza

Ungheria, la sommossa dell’Università

Direttore del Teatro Nazionale Ungherese dal 2013, questo regista è la figura principale del potere ungherese kulturkampf che mira a promuovere i valori “nazionali, conservatori e cristiani”. Appena nominato, ha cercato di privare il consiglio di amministrazione della SZFE del suo potere di nominare il rettore, supervisionare la politica educativa o gestire il bilancio. “Abbiamo ricevuto documenti che tolgono al consiglio tutti i suoi poteri. Gli è stato detto più volte che l’autonomia dell’università, che risale a diversi decenni, è molto importante per noi, ma ovviamente non capisce questa idea ”, critica Laszlo Upor, attuale rettore, che si è dimesso dalle sue funzioni in segno di protesta.

Leggi anche > Perde il controllo e precipita

Con lui dimesso l’intero management oltre che il consiglio di amministrazione. Nella manifestazione, gran parte dei 300 studenti ha deciso di occupare gli edifici universitari.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.