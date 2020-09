Un Posto al Sole anticipazioni 7 settembre: Niko e Susanna si sposano? Venerdì la puntata è finita con Susanna che percorreva la navata e Niko che la guardava con rancore

Nell’episodio di venerdì 4 settembre di Un Posto al Sole, abbiamo avuto modo di vedere “l’inizio” del matrimonio tra Niko e Susanna. I due si sono preparati, sono arrivati in chiesa, felici ed emozionati, ma poco prima della cerimonia Niko ha sentito Ornella parlare con Angela del flirt con Nicotera. Questo ha permesso che Niko arrivasse all’altare, dispiaciuto e arrabbiato con la sua futura sposa. L’ultimo sguardo che le ha rivolto poco prima che lei arrivasse all’altare la dice molto lunga: cosa succederà? Niko deciderà di sposarla ugualmente o di lasciarla all’altare, come a suo tempo Angela fece con Alessandro?

Un Posto al Sole, cosa succederà questa sera? Tutto è da vedere

Intanto Fabrizio torna dal suo viaggio in Russia con ottime notizie per Marina, qualcosa che potrebbe risollevare il destino dei cantieri. Il matrimonio, invece, si rivela un disastro. Susanna ha deciso di non tirarsi indietro e di andare fino in fondo, ma le cose all’altare hanno preso una piega che mai si sarebbe aspettata. Dunque, con grandissimo dispiacere, i festeggiativi sono obbligatoriamente sospesi.

Marina è felice di poter stare di nuovo con Fabrizio ed è felice anche della sua proposta di lavoro: devono stare entrambi molto attenti a quello che fanno.

