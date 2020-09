Non è solo bellissima, Natasha Stefanenko. La russa, italiana da adozione fin da quando era giovanissima, di conoscenze ne ha. E scherzosamente ce lo mostra.

Impazza in televisione da tantissimo tempo, Natasha Stefanenko. E lo fa sempre con allegria e portando il buonumore. Ancora oggi poi è bellissima e conserva il fascino e l’avvenenza che la precede sin da quando approdò nel nostro Paese ad inizio anni ’90.

Oggi Natasha vive felicemente a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, assieme al marito Luca Sabbioni. Dall’imprenditore ed ex modello ha avuto, nel 2000, la figlia Sasha. Che è bellissima ed in gambissima proprio come lei. Nelle scorse ore la Stefanenko è incorsa in un inconveniente che sarà capitato a tanti fra noi. La batteria dell’auto l’ha lasciata a piedi, ma niente paura. Basta una bella spinta come misura efficace per cercare di ravvivare il dispositivo.

Natasha Stefanenko, bellezza e buonumore da sempre