Pippi Calzelunghe, ve la ricordate? Oggi ha 61 anni, com’è diventata FOTO

Pippi Calzelunghe, ve la ricordate? Oggi ha 61 anni, com’è diventata. Il personaggio di Pippi ha dato forza a tante bambine, ma l’attrice oggi rivela: “Sarebbe stata bullizzata”

Sono trascorsi 75 anni da quando Astrid Lindgren ha pubblicato il libro Pippi Calzelunghe, e precisamente 50 anni da quando la Rai ha mandato in onda la serie sulla bambina ribelle, con le trecce rosse e le lentiggini. Inger Nilsson che l’ha interpretata oggi ha 61 anni e ha lasciato alcune dichiarazioni in merito al suo ruolo che l’ha resa indimenticabile.

Pippi Calzelunghe compie 50 anni, l’attrice che la interpretava 60: oggi è così

Ha rivelato che non è stato facile “liberarsi” di Pippi. Registi e produttori la volevano sempre in questo ruolo. Ha sperato con tutta se stessa che la lasciassero stare e che la gente smettesse di considerarla come Pippi. E riguardo tutti quelli che dicono che Pippi è un personaggio femminista, dice finalmente la sua: probabilmente sì, ma non crede che l’autrice abbia preso in considerazione questo. Voleva soltanto divertire i lettori con le storie di questa bambina un po’ fuori dagli schemi. Inger, però, è femminista eccome: ha aderito a molte iniziative, anche se lei in prima persona non ha mai subito molestie.

