Vi ricordate Almo di Masterchef? Oggi ha 46 anni ed è un papà – FOTO

Almo Bibolotti, uno dei partecipanti storici di Masterchef. All’epoca era un giovane alle prime armi, oggi è un padre di 46 anni

Vi ricordate Almo Bibolotti, uno dei partecipanti storici di Masterchef? L’uomo è stato conosciuto durante la terza edizione del programma dove salì sul podio al secondo posto. Anche se non è riuscito a vincere il concorso, è stato chiamato a partecipare a Master chef all stars, dove è stato conosciuto ancora meglio per la sua arte culinaria. Oggi il cuoco ha 46 anni ed è un padre di famiglia. Curiosi di sapere cosa fa? Scopriamolo insieme.

Almo Bibolotti, che fa oggi