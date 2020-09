Beautiful, anticipazioni puntata 9 settembre: la location del matrimonio

Beautiful, anticipazioni: Hope e Thomas si sposeranno prima di quanto tutti gli altri credono. La location del matrimonio sconvolgerà Brooke.

Ormai il dado è tratto: Thomas è riuscito a convincere Hope a sposarlo. Dopo aver spaventato a morte Douglas, il giovane Forrester ha giocato la carta del bambino bisognoso di affetto per convincere Hope ad accelerare i tempi delle nozze. Non solo il matrimonio è imminente, ma i due hanno anche intenzione di sposarsi in un posto molto caro alle loro famiglie. La cosa non piacerà affatto a Brooke.

Beautiful, anticipazioni: un matrimonio lampo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful, scopriamo che Hope e Thomas hanno deciso di sposarsi il giorno successivo all’incubo di Douglas. Per Thomas dare una stretta ai tempi è fondamentale, perché il segreto sulla vera identità di Beth potrebbe venire fuori da un momento all’altro. Inoltre Douglas ha già iniziato a sostituire le foto di Caroline con quelle di Hope, decretandola ufficialmente come sua nuova madre. Quando tuttavia Thomas ed Hope andranno da Ridge, Brooke, Quinn ed Erick per comunicare la notizia, le reazioni non saranno affatto entusiaste. La scelta di sposarsi nella dependance di casa Forrester, in particolare, non piacerà affatto a Brooke. Quel posto ormai è casa sua e non ha alcuna intenzione di essere complice di un’unione in cui non crede.

Ad essere invece deliziata dalla notizia è Steffy, che vede finalmente aprirsi la prospettiva di riconquistare Liam. Con Hope fuori dai giochi, anche lei potrà puntare sul legame dell’ex marito con le figlie.

