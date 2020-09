Secondo le indiscrezioni di calciomercato.it, la Juventus starebbe pensando al portiere del Milan Gianluigi Donnarumma che potrebbe arrivare a parametro zero.

La Juventus starebbe seguendo con attenzione la situazione legata al rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan. L’entourage del portiere non si sarebbe ancora accordato con la società ed i bianconeri sarebbero pronti ad inserirsi. L’obiettivo bianconero sarebbe quello di strappare Donnarumma al Milan a costo zero, considerato che il giocatore ha un contratto che scade a giugno 2021. Il giovane estremo difensore è da anni un obiettivo della dirigenza juventina che lo considera come l’erede di Gianluigi Buffon.

Un nuovo nome sarebbe apparso sull’attuale lista dei desideri del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. Si tratta, secondo le ultime indiscrezioni, del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, giocatore che da tempo i dirigenti bianconeri seguono. Il giovane estremo difensore ha un contratto che lo lega alla società rossonera sino al prossimo giugno. Attualmente il giocatore ed il Milan stanno trattando sul rinnovo del contratto, ma tra le due parti non è ancora arrivata un’intesa. L’agente Mino Raiola chiederebbe un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione, 3 in più di quelli attualmente percepiti da Donnarumma, ed una clausola rescissoria inferiore ai 50 milioni stabiliti dai dirigenti del club.

In questo contesto si sarebbe inserita la Juventus, come riferisce Calciomercato.it. L’intento della Vecchia Signora è, dunque, quello di provare a portare a Torino Donnarumma a parametro zero il prossimo anno, quando il contratto sarà scaduto.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, ci sarebbero stati già dei contatti tra l’agente ed il club bianconero e le due parti avrebbero una bozza d’intesa per un contratto di cinque anni con un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Se dovesse, dunque, arrivare la rottura definitiva tra il portiere della Nazionale ed il Milan, non è escluso un approdo a Torino, ma l’anno prossimo.

Intanto proseguono le trattative della Juve per il centravanti del Barcellona Luis Suarez, contrattazioni che vanno avanti da giorni e che serviranno a completare il reparto d’attacco della rosa.

