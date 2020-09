Maria Grazia Cucinotta cambia look: che cambiamento – Foto

Maria Grazia Cucinotta cambia look per il suo nuovo film: che cambiamento per l’attrice che, dopo aver impastato la pizza, si mostra così. Ecco la foto.

Maria Grazia Cucinotta cambia look per il suo nuovo look. L’attrice sfoggia dei boccoli morbidi che le incorniciano il viso esaltato da un trucco che mette in evidenza i suoi lineamenti. “Il mio look per Adele il personaggio nel film Gli anni belli di Lorenzo D’amico De Carvalho”, ha scritto la Cucinotta pubblicando su Instagram una foto scattata sul set.

Un look che i fans hanno particolarmente apprezzato. “Sei bellissima riccia”, “Sei la stella della Sicilia”, “Signora Cucinotta, lei è uno spettacolo di donna”, “In questa foto sei meravigliosa e incantevole”, sono solo alcuni dei messaggi scritti dai fan.

Maria Grazia Cucinotta in versione “Fatto in casa da Benedetta”