Valentina Vignali: prosegue il trio sexy: lati B in primo piano, blocco Instagram – Foto

Valentina Vignali, foto con tre lati B manda in tilt Instagram: l’influencer e due amiche scatenano i followers. Ecco la foto.

Visualizza questo post su Instagram Instagram vs reality 👹 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 8 Set 2020 alle ore 12:23 PDT

Non uno, ma ben tre lati B in mostra nell’ultima foto pubblicata da Valentina Vignali su Instagram. L’influencer e cestista ha condiviso una foto in cui si mostra in compagnia di due amiche con cui ha trascorso una vacanza in Sicilia che ha fatto esplodere Instagram. Valentina e le due amiche, in costume, sfoggiano il fisico e i commenti degli utenti non si sono fatti attendere.

Valentina, però, non perde la sua ironia e, scorrendo tra le foto, dopo aver mostrato quella condivisa su Instagram e che ha conquistato il web, ha pubblicando anche la foto scattata nella realtà .

“Complimenti a tutte e tre”, ha scritto un utente. “Belle anche così”, ha aggiunto un altro. E ancora: “poco fighe. La Ludo illegale”, ha commentato un utente riferendosi all’amica bionda della Valli.

