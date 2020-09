Donna scopre il tradimento di suo marito: una realtà agghiacciante

Nella vita di coppia, i tradimenti sono molto frequenti ma questo supera davvero ogni confine della realtà, gridando allo scandalo più totale

Ciò che è successo nelle ultime 48 ore, in un normalissimo rapporto di coppia, almeno per uno dei due componenti, ha davvero del clamoroso. Quando una relazione ha già consumato i primi “focolai” di passione, spesso si pianta su distese tediose e monotone.

E’ proprio per questa ragione che in giro si sente tanto parlare di tradimenti d’amore, che testimoniano come in una coppia c’è qualcosa che gira storto, per motivi di mal sopportazione per uno dei due partners, o in alcuni casi anche per entrambi.

Nel triste contesto di una felicità illusoria rientra perfettamente anche un momento di delusione amorosa. Consumare un tradimento alle spalle e nel silenzio generale delle persone che vivono intorno è l’impulso più scellerato che un uomo o donna possa vivere.

Si tratta del caso eclatante di una coppia di sposi, dilaniata da un terzo incomodo di famiglia che nessuno mai avrebbe sospettato.

I “panni sporchi si lavano in famiglia”: l’incesto clamoroso

Una giovane coppia di sposi ha subìto una brusca frenata del loro amore a gonfie vele. Un felicità, condita da un’illusione che mai nessuno si sarebbe potuto aspettare.

Lauren e Paul erano due londinesi, il cui amore poteva essere tramandato ai posteri, almeno fin quando nella vita di lei è intervenuta la sorella Julie. La ragazza è andata incontro ad un’ingiustizia clamorosa che ha coinvolto un componente della sua famiglia.

Si tratta della madre di lei, che già da tempo biasimava una certa affinità con il genero Paul White. Quest’ultimo e la madre erano per Lauren due punti di riferimento assoluti, nonchè i due perni principali per costruire una vecchiaia tranquilla.

E’ stata un’illusione bella e buona, proprio come accade nelle soap opere romantiche. L’atmosfera è diventata surreale, quando la sorella di Lauren, Julie cercava di invitarla ad approfondire la situazione sugli smartphone dei due innamorati “ingiustificati”. Quando Lauren ha deciso di superare mentalmente ogni discorso legato alla gelosia di Julie nel suo mondo tutto rosa e fiori è andata incontro ad una scoperta a dir poco agghiacciante.

Le incredibili chat tra la mamma e Paul non potevano essere vere agli occhi della sposina, eppure la realtà era stata ormai svelata. Il contenuto degli infiniti messaggi tra i due hanno ferito terribilmente il cuore di una donna, fino a quel momento libera da pensieri e mai sospettabile di nulla.

E invece così non era, anche perchè quei luridi messaggi tra due innamorati, bramosi di passione celavano agli occhi di Lauren, grandi progetti di vita, come una casa propria e persino un figlio, che da lì a poco la madre avrebbe concepito.

“Il tempo è galantuomo e io e la mamma abbiamo cercato di avere una relazione normale. Ora nulla sarà più come prima, soprattutto per lei che ha perso per sempre la mia fiducia“. Così la sposa londinese “gela” definitivamente il rapporto con la madre, dopo aver visto il marito darsela a gambe nel silenzio della delusione più sconcertante.

