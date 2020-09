Fabrizio Corona. Il suo cordoglio via web: “Riposa in pace guerriero”

Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ai domiciliari in un residence a Milano è molto attivo su Instagram. Lancia un messaggio importante sui social

Un evento tragico sta riempiendo le pagine di cronaca del nostro paese: l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Il ragazzo di 21 anni è stato barbaramente picchiato fino alla morte domenica 6 settembre a Colleferro. Quattro giovani di Artena sono in stato di fermo accusati di omicidio preterintenziale. Si tratta dei due fratelli Marco Bianchi e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

Questo avvenimento ha scosso l’opinione pubblica per la violenza e la barbarie inaudita con il quale si è svolto. Molte parole di commozione e solidarietà alla famiglia del giovane ucciso sono giunte da diverse fonti, istituzionali e non.

Visualizza questo post su Instagram DIET SUMMER. @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 28 Lug 2020 alle ore 11:56 PDT

Anche un notissimo personaggio pubblico ha tenuto a mostrare i suoi sentimenti al riguardo. Stiamo parlando dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. L’uomo ha un figlio, Carlos, di pochi anni più giovane di Willy, avuto dalla showgirl Nina Moric nel 2002. Può quindi calarsi perfettamente nei panni di un genitore al quale viene strappato l’affetto più caro in un modo così atroce.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Valentina Vignali: prosegue il trio sexy: lati B in primo piano, blocco Instagram – Foto

Fabrizio Corona. Il messaggio per Willy

Visualizza questo post su Instagram RIPOSA IN PACE GUERRIERO.GRAZIE PER AVERCI INSEGNATO IL CORAGGIO E LA LEALTÀ.#WILLY Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 8 Set 2020 alle ore 2:02 PDT

Spesso Fabrizio Corona ha utilizzato il web e i social network per lanciare messaggi carichi di provocazione. Questa volta invece sul suo profilo Instagram pubblica una foto di Willy accompagnata da questa didascalia: “RIPOSA IN PACE GUERRIERO. GRAZIE PER AVERCI INSEGNATO IL CORAGGIO E LA LEALTÀ.”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Justine Mattera costume bianco contro la parete: che schianto – FOTO

Visualizza questo post su Instagram MAI DOMO.SEMPRE PRONTO. @adalet_official NUOVI CAPPELLI.Da giovedì 10 settembre. Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 8 Set 2020 alle ore 10:08 PDT

Il post ha ottenuto oltre 26mila like e sono seguiti commenti di approvazione alle parole di Corona: “Sono dei vigliacchi, vili e bastardi. Loro si che dovrebbero marcire in galera”, “Fabrizio, hai ragione. Ha dato un bell’ esempio. Non doveva accadere. Riposa in pace”, “Io sono davvero scandalizzata, ho i brividi”, “Non è possibile che acadeno queste cose ancora”, “Chi fa del bene viene sempre punito a prescindere dal colore dellla pelle. Che schifo. È stato chiamato da Dio per vivere in un mondo migliore.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.