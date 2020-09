Federica Pacela via tutto: resta senza reggiseno in spiaggia

Federica Pacela continua a pubblicare contenuti bollenti e scottanti sui social: la nota influencer ha pubblicato uno scatto in spiaggia in cui si trova senza reggiseno.

Federica Pacela è una delle influencer più seguite su Instagram: la 34enne vanta 735mila follower. La nativa di Biella ha preso parte al reality di Elettra Lamborghini ‘Ex on The beach’ come concorrente. La Pacela è decisamente esplosiva: la classe 1986 ama condividere in rete scatti bollenti in cui mette in mostra il suo fisico da infarto. Federica, poco fa, ha postato una fotografia da arresto cardiocircolatorio: la bella piemontese è in spiaggia e non indossa il reggiseno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Valentina Vignali bellissima al tramonto, sorriso luminoso e gambe da urlo – FOTO

Federica Pacela, in spiaggia ma senza reggiseno