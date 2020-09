Ilaria Capua: “Le mascherine sono i nuovi profilattici, si usano”

A Di Martedì ospite la professoressa Ilaria Capua che spiega, la mascherina è come il profilattico, si usa soprattutto in certe situazioni

Ilaria Capua interviene a Di Martedì in onda su La7 e precisa circa l’uso della mascherina. Per farlo capire anche a coloro i quali preferiscono non indossarla o adagiarla sul gomito, usa una similitudine che ha “scosso” il web: “La mascherina va vista come il nuovo profilattico: è uno strumento che va utilizzato soprattutto in alcune situazioni”. La professoressa spiega infatti la situazione particolare nella quale si trova l’Italia e il resto del mondo. Un’emergenza pandemica, sono decorsi ormai mesi e fin quando non si troverà la cura che debellerà il virus, bisogna conviverci. I risultati provenienti dall’Italia sono incoraggianti, quindi bisogna prestare ulteriore attenzione per ridurre anche quei casi gravi che vi sono ma a livelli bassi.

La Virologa Ilaria Capua interviene sui negazionisti

La virologa invitata a fare chiarezza sul punto, dichiara: “Le terapie intensive sono a livelli normali, gli italiani hanno capito cosa bisogna fare per evitare il contagio: questa è l’unica mossa vincente per tenere il virus il più lontano possibile da se stessi e dagli altri…”. Al pari dell’emergenza HIV del passato, anche per il Covid l’unico modo per sopravvivere è cambiare le abitudini e renderle adatte per fronteggiare la situazione particolare odierna.

Sui cosiddetti negazionisti la virologa dichiara che questa emergenza avrebbe dovuto unire, invece si sono create diverse fazioni che si scontrano. Frutto questo di un’ambiguità di fondo cagionata da messaggi confusi e poco chiari. Il lockdown ha messo in pericolo l’economia, è un dato di fatto ma questo non significa – secondo la prof.ssa Capua – che la quarantena non andasse fatta.

