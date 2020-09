Incidente nel vicentino, Sara muore dopo nemmeno 24 ore

Dopo l’incidente, la corsa in ospedale ma Sara muore dopo nemmeno 24 ore. L’estetista, che diceva di stare bene, aveva solo 42 anni

Una tragica storia, l’ennesima di questa triste estate 2020, arriva dal vicentino. La vittima è una giovane estetista morta in meno di 24 ore dopo un incidente in strada.

Lei è Sara Pizzato di 42 anni, titolare del centro estetico Sp di Cassola. Lunedì mattina è stata protagonista di un incidente in strada, a Nove. Lei era alla guida della sua Classe A e fatidico è stato l’incrocio tra via Martini e via Pezzi. Forse per via di una mancata precedenza. Sara si è schiantata contro un camion in transito.

Subito dopo l’impatto, l’estetista si è mostrata lucida e in buono stato. È uscita da sola dalla sua auto e la sua prima preoccupazione è stata quella di avvisare telefonicamente il suo ex marito. Dopo la telefonata però Sara si è accasciata a terra ed è partita la corsa in ospedale.

Sara muore dopo nemmeno 24 ore, il dolore di una comunità

Appena Sara è caduta a terra è stata soccorsa. Sono arrivati sul posto i sanitari che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale San Bortolo. Una corsa per cercare di salvarla. I medici hanno fatto tutto il possibile ma non ce l’hanno fatta. Sara è morta dopo nemmeno 24 ore, martedì mattina a causa di una emorragia cerebrale.

Un fatto che ha scosso un’intera comunità e un dolore immenso dimostrato soprattutto sui social ed in particolare su Facebook. Amici e clienti hanno riempito la sua bacheca di messaggi in suo ricordo.

Sara, figlia di Ampelio Pizzato, ex assessore del Comune di Bassano e direttore del Consorzio tabacchi venuto a mancare 10 anni fa, era anche una mamma. Lascia un figlio di 13, oltre che sconcerto in mamma Daniela e Vanessa, sua sorella.

