Elettra Lamborghini alza la gonna | La sposa sempre più raggiante – FOTO

Elettra Lamborghini è incantevole con addosso il suo vestitino di jeans: la cantante stupisce i suoi fan alzando la gonna nella foto pubblicata su Instagram

Elettra Lamborghini sembra una bambolina nella sua foto pubblicata 2 ore fa tramite il proprio profilo Instagram. Infatti la cantante mostra un look inedito. Raccoglie i capelli dietro la sua testa e indossa un vestitino di jeans che mette in evidenza il suo décolleté. Un’immagine che la ritrae proprio come una “Bambola star“, come lei stessa si descrive, mentre alza la sua gonna. Uno scatto decisamente gradito ai suoi moltissimi follower che riempiono il post di ‘like‘ (oltre 271mila) e pubblicano tantissimi messaggi di complimenti (più di un mille) nel box dei commenti sottostante.

Tra i molti, ne riportiamo alcuni. “Bellissima ..questo vestito e fantastico 😍😘“, “Troppo bello questo vestito 💕👍“, “ATOMICA“. Grande successo per questa immagine che riporta nella didascalia il seguente testo. “Eccola qua Bambola star in cadillachi“.

Elettra Lamborghini alza la gonna | Attesa il giorno del matrimonio – FOTO