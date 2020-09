Francia, cerca di ammazzare una mosca a fa esplodere la casa

Cerca di ammazzare una mosca con la racchetta elettrica ma fa esplodere la casa: ricoverato in ospedale. Il tutto a causa di una perdita di gas

Cerca di ammazzare una mosca con la racchetta elettrica ma fa esplodere la casa: ora è ricoverato in ospedale. Il tutto a causa di una perdita di gas dalla bombola e quando si è avvicinato è saltato tutto. Incredibile incidente domestico accaduto in Francia. È quanto accaduto intorno alle 19.45 dello scorso venerdì 4 settembre in Francia, a Parcoul-Chenaud, in Dordogna, a Nord di Bordeaux. Stava semplicemente cacciando una mosca con la nota racchetta elettrica per ucciderla. Il problema è sorto quando si è avvicinato troppo alla bombola del gas che aveva in casa, ignaro del fatto che avesse una perdita.

Francia, scoppio del gas

L’abitazione è uscita distrutta dallo scoppio causato dalla scintilla della racchetta e la perdita di gas della bombola. La scintilla ha provocato l’esplosione facendo crollare il soffitto della casa che è andata a pezzi. Un disastro che in realtà non può essere imputabile alla racchetta elettrica, anzi. Probabilmente la perdita avrebbe potuto provocare anche danni maggiori in caso di dispersione di gas dalla bombola. Per quanto riguarda le condizione dell’uomo,è rimasto ferito nel crollo e ha riportato anche delle ustioni a una mano: trasportato d’urgenza in ospedale, è stato ricoverato per dei controlli e poi dimesso. L’uomo potrebbe paradossalmente essere stato salvato dalla racchetta.

Una esplosione dovuta ad accensione della luce, ad esempio, avrebbe potuto provocare danni maggiori allo stesso malcapitato. Una disavventura incredibile, un incidente domestico che poteva trasformarsi in tragedia.

M.P.