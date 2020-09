Lei dimentica i soldi, il benzinaio ghanese le paga il carburante

Lei dimentica i soldi e il benzinaio le paga la benzina. Il giovane Bismark, venuto dal Ghana, commuove la donna con la sua generosità.

Roma, Corso Francia. Un gesto generoso ha intenerito Nadia Monetti, la giornalista Rai protagonista di questa storia. Nadia stava rientrando a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Veniva da Saxa Rubra e si è fermata a fare benzina. Al distributore ha incontrato Bismark, un giovane benzinaio ghanese di 24 anni, cortese e sorridente.

«Sono trenta euro signora» ha detto, mentre riforniva l’auto di Nadia. Ma la giornalista, al momento del pagamento, si è resa conto di aver dimenticato portafogli e carta di credito a casa. Mortificata ha cercato disperatamente una soluzione. Ma, Bismark, non ci ha pensato due volte: «Te la pago io la benzina signora, non ti preoccupare, i soldi me li porti domani».

Nadia Monetti, imbarazzata e intenerita, si è proposta per lasciare un documento a garanzia. Ma Bismark non ha accettato «Non si preoccupi non serve, è stanca ha lavorato tutto il giorno. Vada a casa e me li porta domani». Così Nadia ha accolto la generosità di Bismark, ed è tornata a casa con il cuore colmo di dolcezza.

«Se vi capita di incontrare questo ragazzo fategli un sorriso»

Il giorno dopo la giornalista è tornata, con i soldi e una mancia. Inizialmente il giovane non ha accettato, affermando che non aveva fatto nulla di speciale ed era felice così. Poi, davanti all’insistenza di Nadia, ha preso la mancia, ma le ha pulito i vetri dell’auto senza dir nulla: un altro gesto che ha reputato normale, come se dovesse essere lui a ringraziarla. E, prima di salutare Nadia, le ha offerto una bottiglia di the : «La prenda, è fresca» ha detto.

Bismark è arrivato in Italia 4 anni fa, con il barcone: aveva solo 20 anni eppure, ieri come oggi, riponeva nel nostro Paese fiducia e speranza.

«Se vi capiterà di incontrare questo ragazzo mentre fate benzina fategli un sorriso, lui ne ha per tutti. Nei suoi occhi ho visto la fiducia che ripone in questo mondo e nel nostro Paese» ha raccontato la Monetti ai microfoni di Leggo, «Chissà nella sua vita quanto avrà lottato. Non è facile che le persone ti regalino un sorriso, lui ha un cuore aperto, un cuore buono» ha concluso emozionata.

