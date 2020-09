Lorella Boccia, sguardo sensuale e decolleté scoperto, assurda – FOTO

Lorella Boccia si mostra su Instagram più sensuale che mai. Quegli occhi verdi conquistano ogni giorno fan nuovi che impazziscono per lei

Molti la conoscono come la conduttrice di Amici Day time, altri come come una ballerina professionista, altri ancora la seguono semplicemente sui social e la stanno conoscendo attraverso le sue foto. Stiamo parlando di Lorella Boccia, nome in omaggio alla ballerina e conduttrice italiana Lorella Cuccarini. Di origine napoletana, la donna è ama le persone oneste e umili…proprio come lei.

Lorella Boccia e il suo sguardo conquistatore