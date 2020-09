Un uomo di 37 anni è deceduto questa mattina in un incidente stradale in moto consumatosi sulla provinciale 587, in provincia di Piacenza.

Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane. Questa mattina, un motociclistica di 37 anni è deceduto mentre percorreva la provinciale 587 nel territorio di Borghetto, frazione del comune di Piacenza. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote e sarebbe finito in un canale che scorre sotto la strada. Una caduta di circa quattro metri che non gli ha lasciato scampo. Il personale medico del 118, giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco, ha potuto solo constatarne il decesso. Intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito.

Leggi anche —> La tragedia di Jessica e Mirco, morti insieme nell’auto in fiamme

Piacenza, incidente in moto sulla provinciale: muore motociclista di 37 anni

Dramma in provincia di Piacenza, dove questa mattina, giovedì 10 settembre, un uomo di 37 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima, secondo quanto riferito dalla redazione di Piacenza Sera, stava viaggiando a bordo della sua moto, una Yamaha, lungo la strada provinciale 587, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, all’altezza della frazione di Borghetto, ed è finito nel canale che scorre sotto la carreggiata. Una caduta di circa 4 metri costatagli la vita.

Sul luogo della tragedia sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco ed il personale medico del 118 con diversi mezzi di soccorso. Per il motociclista, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Le operazioni di recupero, a cui hanno preso parte anche gli uomini del nucleo Saf dei vigili del fuoco, come riferisce Piacenza Sera, sono state complicate.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Piacenza che hanno provveduto ai rilievi di rito per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno portato la vittima a perdere il controllo della moto. Per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti della polizia locale, la strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Leggi anche —> Incidente sul lavoro | 35enne resta schiacciato da trave in cemento

Quello consumatosi questa mattina è il secondo sinistro che avviene nel tratto in questione. Nel gennaio del 2008, come riferisce Piacenza Sera, nello stesso punto un uomo di 43 anni aveva perso la vita in un incidente d’auto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.