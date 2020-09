La tragedia di Jessica e Mirco, morti insieme nell’auto in fiamme

La tragedia di Jessica e Mirco si è consumata nel comasco. Ieri i due fidanzatini di soli 24 anni sono morti dopo un sorpasso in auto

Un altro tragico incidente che ha portato via delle giovani vittime. Ci troviamo in provincia di Como, a Senna Comasco e a perdere la vita sono stati due fidanzatini. Avevano solo 24 anni Jessica Marino e Mirco Manfredi morti all’interno della loro auto che è uscita fuori strada ed è andata in fiamme. L’incidente è successo nella notte in via Socrate, nella cittadina del comasco.

Si conosce ancora poco sulla dinamica dell’incidente che ha spezzato in modo così brutale le vite dei due giovani. Secondo le prime informazioni e ricostruzioni i due ragazzi che viaggiavano su una Fiat Panda avrebbero fatto un sorpasso, ma quando hanno cercato di rientrare nella corsia l’auto è uscita fuori strada.

Il perché è tutto ancora da capire. L’utilitaria è andata a sbattere contro un albero e da qui le fiamme sprigionatesi dal motore, poi ancora la caduta strada in una rivetta e ancora più fuoco alimentato anche dalle balle di fieno nelle vicinanze che con la schianto avevano preso fuoco.

La tragedia di Jessica e Mirco, inutile l’arrivo dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, allertati per l’auto in fiamme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e quelli del distaccamento di Cantù. Ormai era troppo tardi per i due ragazzi.

I vigili del fuoco non hanno potuto che estrarre solo i corpi dei due giovani dall’abitacolo. Per Jessica nulla da fare, sul suo corpo ustioni troppo gravi. Per Mirco si è cercato di fare l’impossibile: è stato trasportato all’ospedale Circolo di Varese in elicottero del 118 ma la corsa è stata inutile anche per lui. Nella notte si è spento anche lui. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia, un atto dovuto secondo chi indaga per cercare di capire quali possano essere state le cause che hanno portato all’incidente e poi alla morte.

I carabinieri hanno ascoltato l’uomo alla guida della sua auto, sorpassata dalla Panda dei due giovani. È ancora sotto shock per quello che è successo ma la sua testimonianza sarà utile per capre meglio le dinamiche dei fatti.

