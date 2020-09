Sonia Bruganelli e quell’oggetto particolare per cui viene attaccata – FOTO

Sonia Bruganelli. Sommersa da una valanga di critiche dopo aver pubblicato una foto su Instagram con un oggetto particolare

Non c’è pace per la moglie del popolare presentatore tv che periodicamente viene presa di mira dai leoni da tastiera per il suo stile di vita decisamente non alla portata di tutti.

Sonia Bruganelli spesso pubblica immagini sul suo profilo Instagram con oggetti di marche di lusso e conclamato prestigio. Chanel, Gucci, Louboutin… gusti esosi che fanno storcere il naso. Per molti sembra che voglia ostentare ciò che lei può e altri no, gesto poco delicato soprattutto in un periodo di crisi che ha coinvolto tutti trasversalmente.

Visualizza questo post su Instagram Le attese… quelle belle… 😊 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 2 Set 2020 alle ore 10:45 PDT

La domanda da porsi è: da quando poter spendere i propri soldi è diventato un crimine?

Visualizza questo post su Instagram 😎📸⛱ #ferragosto #vacation Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 15 Ago 2020 alle ore 5:36 PDT

Il web si è diviso. C’è chi è pronto a puntarle il dito contro, c’è chi la difende a spada tratta: se può permettersi merce di lusso perchè dovrebbe privarsene, soprattutto, chi non vorrebbe essere al suo posto? Invidiosi e/o parsimoniosi contro sostenitori della Bruganelli, insomma.

Sonia Bruganelli e la bambolina della discordia