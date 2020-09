Si torna a scuola, Nathan Falco lo fa in grande stile – FOTO

E’ tempo di tornare a scuola e Nathan Falco, figlio di Briatore e la Gregoraci lo fa in grande stile. Per l’occasione non ha rinunciato al lusso

Per molti bambini è arrivato il momento di tornare a scuola. Dopo una lunga pausa, finalmente si torna a conquistare il proprio banco di scuola e a salutare le insegnanti e i compagni, sebbene a distanza. Il giorno tanto atteso è arrivato anche per Nathan Falco, il figlio di Briatore e della Gregoraci, nato nel 2010. Entrambi i genitori non hanno resistito ad postare sul proprio profilo Instagram una dedica al bambino. Briatore poi, essendo in isolamento, non ha potuto fare altro che sentirlo al telefono. “Ciao Falco! In bocca al lupo per il tuo primo giorno di scuola…mi dispiace tanto non essere li’ con te ma ci vedremo prestissimo“. Scrive l’imprenditore. “In bocca al lupo amore mio per questo nuovo anno scolastico…ricco di sfide e di emozioni , di impegno ma anche di condivisione .. metticela tutta, la tua mamma”. Sono le parole della Gregoraci.

Nathan Falco, il ritorno a scuola in grande stile