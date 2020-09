Wanda Nara è sempre più esplosiva: la showgirl argentina ha deliziato i suoi fan con un nuovissimo scatto in bikini mettendo in mostra le sue curve pazzesche.

Wanda Nara è una delle showgirl più seguite e amate nel mondo. La moglie e agente di Mauro Icardi ama postare contenuti bollenti sui social, mettendo in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza stordente. L’argentina, inoltre, è dotata di un fisico marmoreo e spesso mette in risalto le sue curve magnifiche. La 33enne, poco fa, ha postato l’ennesima foto in costume di questa estate infuocata: il suo seno esplosivo è in primissimo piano e lascia tutti a bocca aperta.

Lo splendido scatto di Wanda Nara: seno esplosivo in primo piano