Cecilia Rodriguez, look autunnale: bellezza che toglie il fiato – FOTO

Cecilia Rodriguez, look autunnale: bellezza che toglie il fiato. La sorella di Belen continua a far girare la testa ai suoi numerosi followers sui social

Che estate turbolenta, quella di Cecilia Rodriguez! La sorella di Belen, infatti, dopo essere stata per diversi anni insieme ad Ignazio Moser, i due hanno vissuto un periodo di forte crisi. Non si conosce ancora il motivo per cui per un po’ di tempo non sono stati insieme, ma di recente sono stati paparazzati nuovamente insieme e questo è stato motivo di grande felicità per i loro fans.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Cecilia Rodriguez è di una bellezza mozzafiato: nell’ultimo scatto è un vero e proprio schianto

Cecilia e Ignazio Moser si sono conosciuti durante la prima edizione del Grande Fratello Vip. All’epoca lei stava con Francesco Monte da quattro lunghissimi anni, sembravano innamoratissimi e felici di stare insieme, ma nella casa lei si innamorò di Ignazio. Dopo un periodo di forte crisi, decise di lasciare Francesco e di cominciare una storia con Ignazio. Quella che sembrava un’avventura, si è trasformata in una storia importante e che è stata duratura negli anni. In molti sono stati costretti a ricredersi sul loro conto: Cecilia non avrebbe mandato all’aria una storia d’amore per nulla. Se lo ha fatto, è perché stava per nascere un amore anche più forte.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Dopo la fine della loro storia, le loro strade si sono separate. Francesco ha avuto altre storie d’amore e, per una strana coincidenza del destino, anche lui per un periodo di tempo ha trovato l’amore nella casa del Grande Fratello. Proprio come lei.