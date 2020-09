Chiara Nasti, in bikini e di spalle: lato B che toglie il fiato – FOTO

Chiara Nasti, in bikini e di spalle: lato B che toglie il fiato. L’influencer continua a far impazzire i suoi followers con le foto che pubblica ogni giorno

Chiara Nasti è una delle donne più amate dei social: l’influencer pubblica spesso foto su Instagram che fanno girare la testa ai numerosi followers che la seguono ogni giorno. Decisamente è diventata più nota quando sua sorella minore, Angela Nasti, ha partecipato a Uomini e Donne facendo la tronista. A quel punto, chi non conosceva sua sorella sui social, ha cominciato a seguirla.

Chiara Nasti ha fatto impazzire i suoi numerosi followers con gli scatti pubblicati su Instagram

I commenti sotto le sue foto non si sprecano affatto, ci sono tantissimi complimenti. “Ti ho conosciuta quando ho scoperto tua sorella come tronista. Da allora ho cominciato a seguirti e preferisco di gran lunga te. Sei bellissima e ti seguo da allora, non ho mai smesso e non mi perdo mai neanche una tua foto”. L’ultimo scatto che ha pubblicato ha ricevuto migliaia di likes e centinaia di commenti positivi. E sì, ci sono tanti che la criticano, ma quale personaggio famoso non ha dei leoni da tastiera sui social?

Chiara su Instagram ha più di un milione di followers ed è sicuramente uno dei personaggi più discussi degli ultimi anni. Nonostante la sua giovane età, con la sua forte personalità è riuscita a conquistare una gran parte di pubblico che la ama e un’altra, che invece, non la apprezza.