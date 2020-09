Carolina Stramare è Pazzesca : una FOTO blocca Instagram . Unica

Carolina Stramare in tutta la sua bellezza, la foto su Instagram è un successo. Lei è semplicemente sublime.

Stile casual per la Stramare, coda alta e canottiera nera a costine, che la rende Top. Gli unici accessori, una collanina molto gradevole e gli orecchini con pendenti.Semplicemente stupenda, questa è la prima parola che si pensa guardando questo scatto di Carolina Stramare. Una bellezza travolgente che fa impazzire letteralmente i fan e non solo. Questa foto su Instagram – peraltro appena condivisa sul social – ne è la prova: sguardo seducente, occhi brillanti e labbra carnose, tre caratteristiche che rendono il viso dai lineamenti assolutamente perfetti. Una perfezione naturale si potrebbe dire merito del poco trucco. Già era noto a tutti, ma questa foto esprime ancora di più come Carolina sia stupenda nella sua semplicità, una caratteristiche che peraltro le ha fatto vincere il titolo di Miss Italia con il consenso del pubblico.

Leggi anche –> Paola Turani, influencer in slip e canotta: estasi pura – FOTO

Carolina Stramare, i numerosi impegni lavorativi

Periodo assolutamente impegnativo per la bellissima Carolina: nelle sue stories infatti periodicamente la Miss Italia condivide i numerosi progetti lavorativi con i follower, un modo per renderli partecipi della sua vita quotidiana dai ritmi frenetici. Proprio in questi giorni, la modella ha posato – e nelle stories lo documenta bene – come modella per un noto brand, per promuovere la nuova collezione autunno-inverno.

Leggi anche –> Oriana Sabatini, lady Dybala primeggia sul trono di bellezza: stupenda – FOTO

Molti sono ancora colpiti dalla bellezza incontenibile della Stramare in occasione della 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia; ha sfilato con una grazia degno di una modella sfoggiando un abito davvero particolare dello stilista Stefano De Lellis. Gli apprezzamenti sono stati unanimi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter